Mo: Graziano, ‘da Europarlamento segnale forte e chiaro, Meloni dica da che parte sta’

Roma, 11 set. “Il Parlamento europeo ha lanciato un segnale politico forte e chiaro, chiedendo agli Stati membri di riconoscere lo Stato di Palestina e di sostenere con convinzione la linea indicata dalla presidente Ursula Von der Leyen. È un passaggio cruciale per la pace e la stabilità in Medio Oriente e per la credibilità stessa dell’Unione europea come attore globale. La presidente Giorgia Meloni che ne pensa? Cosa farà? L’Italia non può restare indietro né assumere un atteggiamento ambiguo: è tempo che il nostro Paese faccia la sua parte, con coraggio e responsabilità”. Lo afferma Stefano Graziano, capogruppo del Pd in commissione Difesa della Camera.