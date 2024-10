Mo: Graziano, ‘governo chieda cessazione attacchi a Unifil’

agenzia

Roma, 10 ott. “Esprimiamo profonda preoccupazione per quanto accaduto nelle ultime ore lungo il confine tra Israele e Libano, dove basi della missione Unifil, tra cui due a comando italiano, sono state deliberatamente colpite dalle forze israeliane. È estremamente grave che basi e personale delle Nazioni unite, impegnati in operazioni di peacekeeping, siano stati presi di mira, mettendo a rischio la vita dei nostri militari e compromettendo le operazioni di monitoraggio della pace”. Lo afferma il capogruppo del Pd in commissione Difesa della Camera, Stefano Graziano, entrando alla riunione congiunta dei Gruppi di Camera e Senato.