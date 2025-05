Mo: Grimaldi al valico di Rafah, ‘Gaza sta morendo, serve vero cessate il fuoco’

agenzia

Roma, 19 mag. “La pressione internazionale si fa sentire, con piazze gremite da Istanbul a Londra, dall’Algeria a New York, passando per Torino, Milano, Roma e fino al valico di Rafah. La mobilitazione ha dato una scossa significativa. Siamo qui, testimoni diretti, mentre la macchina degli aiuti cerca di capire fino a che punto le dichiarazioni del Governo israeliano permetteranno di far passare soccorsi e umanità in una situazione disperata. Facciamo appello all’Unione europea affinché i suoi stessi frigoriferi per i vaccini, le ambulanze bloccate e tutto ciò che è fermo da mesi ai valichi possano finalmente entrare. Non c’è più tempo: Gaza sta morendo sotto i nostri occhi. È il momento di un vero cessate il fuoco. Fermiamo il piano di annessione di Netanyahu”. Lo afferma Marco Grimaldi, vicecapogruppo di Avs alla Camera, che si trova a Rafah con la Carovana per Gaza.