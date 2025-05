Mo: Grimaldi, ‘livore per kefiah in aula, di fronte a sterminio non faccio finta di niente’

agenzia

Roma, 15 mag. “Oggi in aula per la discussione del “decreto Albania”, stasera un aereo diretto al Cairo, dove comincia la missione verso i varchi di Rafah, da cui si entra a Gaza. Dopo aver letto gli attacchi dei giornali di destra e dei bot filo-Netanyahu sguinzagliati nella caccia al pro Pal, arriva in ultimo anche il Foglio che, solo per aver indossato la kefiah in un gesto simbolico contro l’occupazione, la pulizia etnica e il genocidio perpetuato in Palestina chiede la mia espulsione dal Parlamento e mi dà dell’antisemita”. Lo scrive su Facebook Marco Grimaldi di Avs.