Mo: gruppo israeliano diritti umani, ‘Idf abusa sistematicamente palestinesi a Hebron’

Tel aviv, 3 dic. B’Tselem, un’organizzazione senza scopo di lucro che documenta le violazioni dei diritti umani contro i palestinesi, ha pubblicato un rapporto contenente 25 testimonianze di residenti palestinesi di Hebron sugli abusi inflitti loro dai soldati dell’Idf. Secondo la pubblicazione, i soldati agivano seguendo uno schema ricorrente: catturavano una persona a caso in città, solitamente un giovane, e cercavano sul suo cellulare un motivo per arrestarlo, come una foto della Striscia di Gaza o un sito web di notizie in arabo.

Nella maggior parte dei casi, i soldati trasferivano le vittime in una postazione militare, dove, secondo il rapporto, le attaccavano violentemente con pugni, calci, percosse con armi, manganelli o una sedia. Le vittime venivano anche frustate con una cintura e torturate, versando sopra di esse un liquido bollente, e, in un caso, persino pugnalate.