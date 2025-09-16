Mo: Guterres, ‘attacco Doha dimostra che tregua non interessa a Israele’

agenzia

Ginevra, 16 set. “Dopo l’attacco in Qatar, non sembra che Israele sia interessato a negoziati seri per un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi”. Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, parlando in una conferenza in vista dell’80ª sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “La guerra a Gaza è moralmente, politicamente e legalmente intollerabile”, ha aggiunto, auspicando che “l’incontro tra Qatar e Stati Uniti spinga Washington a fare pressione su Israele affinché accetti seriamente i negoziati”.