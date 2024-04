Mo: Guterres, ‘consenso crescente per dire a Israele che è necessario cessate il fuoco’

agenzia

Amman, 25 mar. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha affermato che esiste un crescente consenso internazionale sul fatto che la comunità internazionale debba dire a Israele che è necessario un cessate il fuoco. Intervenendo in una conferenza stampa in Giordania, il capo dell’Onu ha affermato che è “assolutamente fondamentale preservare la vita della popolazione di Gaza” e che le Nazioni Unite “hanno insistito sulla necessità di un cessate il fuoco”.