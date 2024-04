Mo: Guterres, ‘operatori umanitari hanno bisogno di risorse, accesso e sicurezza’

agenzia

Gaza, 25 mar. “Gli operatori umanitari hanno bisogno di risorse, accesso e sicurezza, adesso”. Lo ha scritto su X il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, aggiungendo che “gli operatori umanitari che lavorano a Gaza hanno condiviso con me l’ambiente estremamente difficile in cui operano. Alcuni di loro, con decenni di esperienza, hanno affermato di non aver mai incontrato una situazione così difficile”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA