Ramallah, 27 gen. Un comandante di Hamas sarebbe stato ucciso in un attacco aereo delle Idf nella città di Tulkarem, in Cisgiordania. Lo riferisce Haaretz, citando funzionari sanitari palestinesi secondo i quali nel raid sarebbe rimasta ferita anche un’altra persona in maniera moderata.

