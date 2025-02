agenzia

Gaza, 24 feb. Due palestinesi sono rimasti feriti in un attacco con drone israeliano nei pressi di una scuola nel quartiere di Tel Sultan, a Rafah, nella parte meridionale di Gaza. Lo ha riferito l’agenzia di Protezione civile gestita da Hamas. Le condizioni dei due uomini non sono note al momento e le Idf non hanno ancora rilasciato dichiarazioni.

