Mo: Hamas, ‘insistenza Netanyahu su Rafah elemento chiave in colloqui al Cairo’

Gaza, 4 mag. L’insistenza del primo ministro Benjamin Netanyahu affinché Israele entri a Rafah, indipendentemente da un potenziale accordo per lo scambio di ostaggi, è un “elemento chiave” in discussione nei colloqui in corso oggi al Cairo. Lo ha detto ad al Jazeera il portavoce di Hamas Osama Hamdan, precisando che “sfortunatamente, c’è stata una chiara dichiarazione da parte di Netanyahu secondo cui, indipendentemente da ciò che potrebbe accadere, se ci fosse o meno un cessate il fuoco, vi sarà l’attacco. Ciò è in contraddizione rispetto ai colloqui in corso”.