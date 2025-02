Mo: Hamas, ‘Israele mette in grave pericolo l’intero accordo di tregua’**

agenzia

Gaza, 23 feb. (Adnkronos/Afp) – Hamas ha accusato Israele di “mettere in serio pericolo l’intero accordo di tregua” dopo la decisione del governo israeliano di rinviare il rilascio di 620 prigionieri palestinesi che avrebbero dovuto essere liberati in cambio del ritorno di sei ostaggi israeliani a Gaza. “Ritardando il rilascio dei nostri prigionieri, il nemico si comporta come un delinquente e mette seriamente in pericolo l’intero accordo” di tregua, ha dichiarato Bassem Naïm, un alto funzionario di Hamas, invitando i mediatori che hanno reso possibile l’accordo, “in particolare gli Stati Uniti”, a “fare pressione sul nemico affinché applichi l’accordo e rilasci immediatamente questo gruppo di prigionieri”.

