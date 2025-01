Mo: Hamas, ‘ostaggio Yehoud è viva, sarà rilasciata la prossima settimana’**

agenzia

Gaza, 25 gen. L’ostaggio civile Arbel Yehoud è ancora viva e verrà rilasciata la prossima settimana. Lo ha dichiarato un alto funzionario di Hamas. Da parte sua, Israele ha chiesto garanzie per il rilascio della donna e non solo una dichiarazione generica di Hamas sulla questione. Una delle richieste dello Stato Ebraico è che Hamas fornisca una prova che la Yehoud sia ancora in vita e che dimostri la propria capacità di organizzarne il rilascio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA