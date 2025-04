Mo: Hamas, ‘pronti a rilascio tutti ostaggi in cambio tregua 5 anni’**

agenzia

Il Cairo, 26 apr. (Adnkronos/Afp) – Hamas è pronto a raggiungere un accordo che prevede il rilascio di tutti gli ostaggi ancora detenuti a Gaza e una tregua di cinque anni con Israele per porre fine alla guerra in corso. Lo ha reso noto un funzionario del gruppo islamista.

“Hamas è pronto per uno scambio di prigionieri (ostaggi israeliani in cambio di prigionieri palestinesi, ndr) in un’unica operazione e in cambio di una tregua di cinque anni”, ha detto il funzionario all’Afp, parlando a condizione di anonimato, prima dell’incontro previsto fra una delegazione del movimento con i mediatori al Cairo.

