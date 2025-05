Mo: Hamas, ‘sistema distribuzione aiuti di Israele a Gaza fallirà’

agenzia

Gaza, 27 mag. “Il tentativo dell’occupazione di aggirare la distribuzione degli aiuti attraverso un nuovo meccanismo fallirà. L’occupazione utilizza gli aiuti per scopi di sicurezza e intelligence. Invitiamo il nostro popolo ad agire responsabilmente in queste difficili circostanze”. Lo ha dichiarato il ministero dell’Interno di Hamas a Gaza, condannando la distribuzione degli aiuti nella Striscia attraverso il nuovo meccanismo entrato in vigore oggi.