Mo: Herzog, ‘annuncio Macron non promuove pace e non farà tornare ostaggi’

agenzia

Tel Aviv, 25 lug. L’annuncio del presidente francese Emmanuel Macron, secondo cui la Francia riconoscerà uno Stato palestinese all’Assemblea generale delle Nazioni Unite di settembre, “non promuoverà la pace in Medio Oriente e non contribuirà a sconfiggere la minaccia del terrore”. Lo ha scritto su X il presidente israeliano Isaac Herzog, aggiungendo che l’annuncio “non aiuterà certamente a far tornare gli ostaggi trattenuti a Gaza prima del previsto”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA