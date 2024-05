Mo: Herzog, ‘Biden grande amico di Israele’

agenzia

Tel Aviv, 9 mag. Il presidente israeliano Isaac Herzog ha definito Joe Biden “un grande amico dello Stato di Israele”, prendendo in questo modo le distanze dai commenti del ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir nei confronti del presidente degli Stati Uniti, definendoli “irresponsabili e offensivi”. Lo ha riferito il Times of Israel. Dopo l’annuncio del presidente Usa di non volere inviare armi allo Stato ebraico nel caso di un’invasione di Rafah, questa mattina Ben-Gvir aveva twittato: “Hamas ama Biden”.

Intervenendo a una cerimonia che commemora la vittoria degli Alleati sulla Germania nazista, Herzog ha affermato che l’evento è “un’importante opportunità per ringraziare anche oggi gli alleati dello Stato di Israele, e in particolare il nostro più grande alleato, gli Stati Uniti d’America. Vorrei ringraziare il presidente Biden, che è un grande amico dello Stato di Israele e lo ha dimostrato fin dal primo giorno di guerra”.