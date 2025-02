Mo: Herzog, ‘processo delicato per riportare indietro i nostri figli e figlie da Gaza’

agenzia

Roma, 19 feb. “Siamo nel mezzo di un processo molto delicato per riportare indietro i nostri figli e figlie da Gaza, dalle prigioni di Gaza. Le montagne russe emotive che la nostra nazione sta sopportando sono enormi. Dobbiamo sentire che ognuno di quegli ostaggi è un membro della famiglia di ognuno di noi. Li conosciamo non solo per nome, ma per le loro famiglie, per le loro storie. Speriamo di ricevere domani quattro corpi”. Lo ha detto il presidente israeliano Isaac Herzog incontrando al Quirinale il presidente Sergio Mattarella.