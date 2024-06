agenzia

Tel Aviv, 10 giu. Due missili anticarro sono stati lanciati contro il Kibbutz Manara in Galilea, nel nord di Israele. Non ci sono state vittime causate dall’attacco, rivendicato da Hezbollah con la motivazione che è stato effettuato in risposta agli attacchi israeliani a Hula e Sheba, nel sud del Libano.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA