Mo: Hezbollah, ‘zio di Nasrallah ucciso assieme alla sua famiglia’

agenzia

Beirut, 7 nov. Lo zio del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah è stato dichiarato morto dall’organizzazione islamista, che ha reso noto che Abu Haider Nasrallah è stato ucciso in un attacco israeliano. In un post sui social, il movimento ha affermato che l’uomo è stato ucciso, assieme alla sua famiglia, in un attacco nella zona di Bazouriyeh, nel Libano meridionale, nel distretto di Tiro.

