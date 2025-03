MO: Hoffmann (Studi ebraici), ‘sindaco boicotta prodotti Israele? Grottesco, cadono le braccia’**

agenzia

Palermo, 25 mar. “Ognuno faccia quello che vuole ma questa iniziativa fa davvero cadere le braccia…”. A parlare con l’Adnkronos è Alessandro Hoffmann, di origini ebraiche e studioso di Storia degli Ebrei in Sicilia, commentando l’appello del sindaco di Castelbuono, Mario Cicero di boicottare i prodotti israeliani “per dire basta al genocidio a Gaza”. “Sicuramente, la vicenda è di una complessità gigantesca e spaventosa, semplificare in buoni e cattivi non regge lontanamente”, spiega Hoffmann. “E’ grottesco tutto questo- aggiunge – All’inizio abbiamo avuto le università che revocavano i contratti di collaborazione con Israele, ora abbiamo il sindaco che boicotta i prodotti. Di questo passo a breve boicotteremo anche i prodotti degli Usa. Non so davvero cosa dire”. Hoffmann, docente, ha studiato per anni la storia degli Ebrei di Sicilia, “chi da una parte chi dall’altra”, spiega.