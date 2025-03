Mo: Houthi, ‘gli attacchi americani non resteranno senza risposta’**

agenzia

Sana’a, 15 mar. Gli attacchi aerei non scoraggeranno i ribelli yemeniti, i quali risponderanno agli Stati Uniti. Lo ha scritto sui social Nasruddin Amer, vice capo dell’ufficio stampa degli Houthi, aggiungendo che “Sana’a rimarrà lo scudo e il sostegno di Gaza e non la abbandonerà, indipendentemente dalle sfide”.

“Questa aggressione non passerà senza una risposta e le nostre forze armate yemenite sono pienamente pronte ad affrontare l’escalation con l’escalation”, ha affermato l’ufficio politico dei ribelli in una dichiarazione alla televisione Al-Masirah.