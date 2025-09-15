agenzia
Mo: Houthi, ‘lanciati droni contro obiettivi in Israele, tra cui aeroporto Ramon’
Sana’a, 15 set. Le forze armate del movimento yemenita Houthi hanno lanciato attacchi con droni contro obiettivi in Israele, tra cui l’aeroporto Ramon vicino alla città di Eilat e un sito militare nel deserto del Negev. Lo ha reso noto il portavoce del movimento Yahya Saree. “Le forze armate yemenite hanno condotto con successo un’operazione utilizzando quattro droni – ha dichiarato in un comunicato trasmesso dal canale televisivo Al Masirah , controllato dagli Houthi – Tre hanno colpito l’aeroporto di Ramon nella zona di Umm al-Rashrash (nome arabo di Eilat), mentre il quarto ha colpito una base militare vicino al Negev”. Secondo il portavoce, “l’operazione ha raggiunto con successo i suoi obiettivi”.