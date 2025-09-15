Mo: Houthi, ‘lanciati droni contro obiettivi in Israele, tra cui aeroporto Ramon’

agenzia

Sana’a, 15 set. Le forze armate del movimento yemenita Houthi hanno lanciato attacchi con droni contro obiettivi in ​​Israele, tra cui l’aeroporto Ramon vicino alla città di Eilat e un sito militare nel deserto del Negev. Lo ha reso noto il portavoce del movimento Yahya Saree. “Le forze armate yemenite hanno condotto con successo un’operazione utilizzando quattro droni – ha dichiarato in un comunicato trasmesso dal canale televisivo Al Masirah , controllato dagli Houthi – Tre hanno colpito l’aeroporto di Ramon nella zona di Umm al-Rashrash (nome arabo di Eilat), mentre il quarto ha colpito una base militare vicino al Negev”. Secondo il portavoce, “l’operazione ha raggiunto con successo i suoi obiettivi”.

