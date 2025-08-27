agenzia
Mo: Idf a cittadini Libano, ‘state lontani da capi villaggio, sono nel nostro mirino’
Beirut, 27 mag. Le Idf hanno lanciato volantini in quattro villaggi vicino al confine con Israele, avvisando la popolazione di stare lontana dai capi villaggio, affermando che sono “legati a Hezbollah”. “State lontani da loro, sono nel nostro mirino”, ha scritto l’esercito israeliano negli opuscoli durante la visita dell’inviato statunitense Tom Barrack, che ha annullato il suo viaggio ad al-Khiyam, uno dei villaggi che hanno ricevuto i volantini, perché temeva che il suo arrivo potesse scatenare manifestazioni pro-Hezbollah.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA