Mo: Idf, ‘a Jabalia evacuata la maggior parte dei civili’

Tel Aviv, 5 nov. La stragrande maggioranza della popolazione civile palestinese che risiedeva a Jabalia, nel nord di Gaza, è stata evacuata. Lo rende noto l’esercito israeliano, mentre prosegue l’offensiva contro Hamas nella zona e in altre città a nord di Gaza City. L’Idf ha dichiarato di essere riuscita a spostare più di 55.000 civili fuori da Jabalia nonostante Hamas li avrebbe presumibilmente costretti a rimanere nella città per fungere da scudo umano. Si stima che circa 60.000 palestinesi fossero a Jabalia prima che l’ultima operazione fosse lanciata il mese scorso.