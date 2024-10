Mo: Idf, ‘abbattuto drone diretto ad Ashkelon’

agenzia

Tel Aviv, 11 ott. Le Forze di difesa israeliane hanno riferito di aver abbattuto un drone che stava attraversando il confine con Israele, dopo che gli allarmi per droni erano suonati ad Ashkelon e nelle città vicine a nord di Gaza. L’Idf non ha specificato da dove il drone fosse partito e al momento non c’è stata alcuna rivendicazione dell’attacco.

In precedenza, una milizia irachena sostenuta dall’Iran aveva dichiarato di aver lanciato un drone contro la città di Eilat, sul Mar Rosso.

