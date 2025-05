Mo: Idf ai residenti, ‘attacco imminente, andate subito via da Khan Younis’

agenzia

Tel Aviv, 19 mag. (Adnkronos/Afp) – L’esercito israeliano ha intimato agli abitanti di Gaza di “lasciare immediatamente”, in vista di un attacco, la città meridionale di Khan Younis e le aree limitrofe di Bani Suheila e Abasan. “Le Forze di difesa israeliane lanceranno un attacco senza precedenti per distruggere le capacità delle organizzazioni terroristiche in quest’area”, ha dichiarato su Telegram il portavoce in lingua araba Avichay Adraee.