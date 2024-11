Mo: Idf, ‘arrestato in Libano ufficiale della forza navale di Hesbollah’

agenzia

Beirut, 3 nov. I Navy Seals israeliani hanno arrestato “un ufficiale della forza navale libanese di Hezbollah”. Lo conferma l’Idf, aggiungendo l’operazione speciale è stata condotta con l’ausilio dell’intelligence militare. “Ovunque riusciremo a catturare agenti chiave, lo faremo, sia nel sud del Libano che in altri luoghi”, ha commentato l’esercito israeliano.

Ieri mattina una forza speciale israeliana composta da più di 25 soldati (marines e sommozzatori) ha effettuato un’operazione di sbarco sulla costa di Batroun, nel nord del Libano, e ha arrestato il libanese Emad Amhz, fatto su cui i servizi di sicurezza di Beirut stanno indagando. I primi risultati indicano che l’operazione è stata effettuata dalle unità delle forze speciali israeliane Shayetet 13 o Sayeret Matkal.