Mo: Idf, ‘attacco a Rafah se non si raggiungerà accordo entro giorni’

agenzia

Tel Aviv, 30 apr. L’attacco di Rafah verrà lanciato se non si raggiungerà presto un accordo sul cessate il fuoco. Lo ha reso noto la radio dell’esercito israeliano in un post sui social media, che attribuisce le informazioni a “funzionari della sicurezza”. La radio israeliana Glz ha precisato che “verrà dato l’ordine di lanciare un’operazione a Rafah” se non verranno fatti progressi “entro giorni” sui negoziati.