Mo: Idf, ‘chiesa cattolica a Gaza è stata colpita accidentalmente’

agenzia

Tel Aviv, 23 lug. Le Idf hanno dichiarato di aver concluso le indagini su un attacco di mortaio avvenuto giovedì contro la Sacra Famiglia (l’unica chiesa cattolica nella Striscia) a Gaza City, che, secondo i funzionari della chiesa, ha causato la morte di tre persone e il ferimento di altre nove. “La chiesa è stata colpita accidentalmente a causa di una deviazione accidentale di munizioni”, si legge nel comunicato che riecheggia le valutazioni preliminari e che non menziona il bilancio delle vittime.