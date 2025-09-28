Mo: Idf, ‘colpiti 140 obiettivi nella Striscia di Gaza’

agenzia

Tel Aviv, 28 set. L’aeronautica militare israeliana ha colpito circa 140 obiettivi nella Striscia di Gaza nei giorni scorsi, tra cui edifici utilizzati da gruppi terroristici, agenti e altre infrastrutture. Lo rende noto l’Idf, mentre ieri il ministero della Salute di Gaza, guidato da Hamas, ha dichiarato che nelle 24 ore precedenti sono state confermate 77 vittime palestinesi uccise dal fuoco israeliano.

Gli attacchi avvengono mentre le truppe di terra di tre divisioni dell’Idf continuano ad avanzare verso Gaza City, dove l’esercito afferma che le truppe della Brigata Golani hanno individuato una cellula di cinque combattenti di Hamas che hanno lanciato lanciarazzi contro un edificio in cui erano di stanza. L’attacco non ha causato feriti e le truppe hanno poi diretto un attacco con droni per uccidere gli uomini armati.

