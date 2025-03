Mo: Idf, ‘colpito deposito droni Hezbollah a Beirut’

agenzia

Tel Aviv, 28 mar. Le Idf hanno comunicato di aver colpito un deposito di droni di Hezbollah nell’attacco di questa mattina nella periferia meridionale della capitale libanese Beirut. La struttura, utilizzata per immagazzinare i droni, apparteneva alle forze aeree di Partito di Dio, note come Unità 127, afferma l’esercito. L’unità è responsabile degli attacchi con droni carichi di esplosivo contro Israele e del volo di droni di sorveglianza per raccogliere informazioni.