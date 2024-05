Mo: Idf, ‘due alti funzionari di Hamas uccisi in attacco a Rafah’

agenzia

Tel Aviv, 27 mag. Due alti funzionari di Hamas sono stati uccisi in un “attacco aereo di precisione” a Rafah. Lo ha dichiarato l’esercito israeliano, precisando che uno dei leader sarebbe il capo dello staff di Hamas in Cisgiordania, Yassin Rabia. L’Idf ha aggiunto in un post su X di aver “eliminato” anche Khaled Nagar, alto funzionario di Hamas in Cisgiordania.

I militari israeliani hanno affermato che Rabia e Nagar avevano “pianificato attacchi terroristici di Hamas in tutta la Giudea e la Samaria” e hanno aggiunto che entrambi avevano “anche effettuato numerosi attacchi, in cui sono stati uccisi soldati israeliani”.

