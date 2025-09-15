agenzia
Mo: Idf emette avviso di evacuazione dalla zona del porto di Gaza
Gaza, 15 set. Il portavoce arabo delle Idf, il colonnello Avichay Adraee, ha diramato un avviso di evacuazione dall’area del porto di Gaza, nonché dalla torre di Al-Ghafri e dalle tende vicine nel quartiere di Rimal. Adraee ha comunicato che le Idf attaccheranno presto la torre, a causa “della presenza di infrastrutture terroristiche di Hamas al suo interno o nelle vicinanze”, e incoraggia gli abitanti di Gaza ancora presenti nella zona a trasferirsi nella zona umanitaria di Muwasi, a Khan Yunis.
