Mo: Idf, operazione per occupare Gaza causerebbe gravi perdite

Tel Aviv, 6 ago. Se Israele dovesse dar seguito ai suoi piani per occupare completamente la Striscia di Gaza, ciò causerebbe gravi perdite tra le truppe israeliane. Lo hanno dichiarato funzionari militari israeliani, secondo quanto riportato dall’emittente pubblica Kan, che stimano che nell’operazione potrebbero essere uccisi “decine” di soldati e che un gran numero di essi rimarrebbe ferito.

I funzionari hanno inoltre messo in guardia sul rischio che la conquista dell’intera Striscia di Gaza comporterebbe per gli ostaggi rimasti, a causa dei quali finora le Idf hanno evitato di operare nelle aree in cui si ritiene siano detenuti.

