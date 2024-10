Mo: Idf ordina ai residenti di evacuare villaggi del Libano meridionale

agenzia

Tel Aviv, 2 ott. Il portavoce in lingua araba dell’esercito israeliano, Avichay Adraee, ha diramato l’ordine agli abitanti di 24 villaggi del Libano meridionale di “evacuare immediatamente le loro case”. In un post su X, il portavoce dell’Idf ha affermato che “chiunque si trovi vicino a elementi, installazioni ed equipaggiamenti da combattimento di Hezbollah sta mettendo a rischio la propria vita. Ogni casa usata da Hezbollah per le sue esigenze militari dovrebbe essere colpita”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA