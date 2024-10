Mo: Idf ordina chiusura di diversi ospedali nel nord di Gaza

agenzia

Gaza, 9 ott. L’Idf ha ordinato la chiusura di diversi ospedali nel nord di Gaza, tra cui il Kamal Adwan, l’Indonesia e l’al-Awda. L’ong al Mezan Center for Human Rights ha descritto la situazione come “deja vu” sui social media, aggiungendo: “Conosciamo tutti gli orrori che seguono tali ordini”. Tra coloro che hanno lanciato c’è Medici Senza Frontiere, il cui staff nel nord di Gaza ha dichiarato che l’avvertimento di andare via è arrivato senza alcun preavviso.