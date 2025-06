Mo: Idf, ‘portavoce protezione civile Gaza è agente di Hamas’**

agenzia

Tel Aviv, 8 giu. Le Idf hanno diffuso documenti di intelligence che dimostrerebbero che il “portavoce della Protezione Civile nella Striscia di Gaza” non è semplicemente sotto l’influenza di Hamas, ma è un vero e proprio agente del movimento islamista. Secondo l’esercito israeliano, Mahmoud Zabar Tafesh Bassal è un terrorista attivo all’interno di Hamas.

Tre documenti di intelligence divulgati menzionano il nome di Bassal, anche se in contesti diversi. In uno di questi, viene descritto come capo di una cellula dell’intelligence di Hamas per la “Quinta Brigata: Occhio di Golia”. In un altro documento, viene definito “custode dell’ordine” e in un terzo come vice comandante di plotone.