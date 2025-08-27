Mo: Idf, ‘proseguono operazioni a Gaza City in vista offensiva più ampia’

agenzia

Tel Aviv, 27 ago. Le truppe di terra israeliane continuano a operare alla periferia di Gaza City in vista dell’offensiva pianificata per conquistare la parte settentrionale della città di Gaza, prendendo di mira le restanti roccaforti di Hamas nell’enclave. Lo riferisce l’esercito israeliano, aggiungendo che le forze della 99ª Divisione hanno colpito le infrastrutture di Hamas sia in superficie che nel sottosuolo e nelle ultime 24 ore hanno distrutto diversi posti di osservazione che rappresentavano una minaccia per le truppe israeliane. Allo stesso tempo – precisa l’Idf – la 162ª Divisione è stata impegnata in combattimenti a Jabalia e alla periferia di Gaza City nel tentativo di eliminare gli agenti dei gruppi terroristici e smantellare le loro reti.