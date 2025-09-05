Mo: Idf, ‘prossimi giorni colpiremo edifici convertiti in infrastrutture terroristiche’

agenzia

Tel Aviv, 5 set. Nei prossimi giorni, le Idf condurranno attacchi mirati contro gli edifici convertiti in infrastrutture terroristiche in vista delle operazioni a Gaza City: telecamere, sale di controllo, postazioni di cecchini, postazioni di tiro anticarro e centri di comando e controllo. Lo ha riferito il portavoce delle Idf, aggiungendo che prima degli attacchi saranno adottate misure per ridurre al minimo la possibilità di vittime civili, tra cui allarmi specifici, uso di munizioni di precisione, sorveglianza aerea e ulteriori informazioni di intelligence.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA