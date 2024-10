Mo: Idf pubblica video da telecamera soldato durante raid che uccise Sinwar

agenzia

Tel Aviv, 28 ott. L’Idf ha pubblicato nuovi filmati ripresi dalla telecamera frontale di un soldato della Brigata Bislamach, durante il raid che ha portato all’uccisione del leader di Hamas Yahya Sinwar all’inizio del mese a Rafah, nella striscia di Gaza meridionale. Le truppe israeliane avevano ucciso quattro uomini armati nel quartiere Tel Sultan della città, uno dei quali si scoprì poi essere Sinwar.

L’esercito ha pubblicato inoltre una registrazione delle comunicazioni radio durante l’attacco, in cui si sente dire: “Abbiamo eliminato un altro sporco terrorista, aveva una coperta addosso, per ora è eliminato, è finita”. Anche l’edificio in cui si trovava Sinwar è stato bombardato dai carri armati. Non è ancora chiaro se il colpo mortale sia stato inferto da un tiratore scelto o dal fuoco dei carri armati.

