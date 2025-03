Mo: Idf, ‘residenti evacuino quartieri Gaza City da dove sono stati lanciati razzi ‘

agenzia

Tel aviv, 26 mar. In seguito a un recente attacco missilistico dalla Striscia di Gaza contro comunità vicine al confine israeliano, le Idf hanno diramato un avviso di evacuazione per i palestinesi nell’area di Gaza City da dove sono stati lanciati i razzi. In un post su X, il portavoce in lingua araba dell’esercito israeliano, il colonnello Avichay Adraee, ha pubblicato una mappa dell’area che verrà evacuata, affermando che si tratta di un “avvertimento finale” prima che le Idf attacchino.