Mo: Idf, ‘strade per centri distribuzione aiuti sono ‘zone di combattimento”

Tel Aviv, 4 giu. L’esercito israeliano ha messo in guardia i residenti di Gaza dal recarsi nelle zone che conducono ai centri di distribuzione degli aiuti, dopo che ieri almeno 27 palestinesi sono stati uccisi dal fuoco israeliano mentre attendevano il cibo nei punti allestiti dalla fondazione sostenuta dagli Stati Uniti. Un portavoce militare israeliano ha affermato che le strade che conducono ai centri di distribuzione allestiti dalla Gaza Humanitarian Foundation (Ghf) sono considerate “zone di combattimento”.