Mo: Idf, ‘ucciso in Libano comandante forze Radwan di Hezbollah’

agenzia

Tel Aviv, 4 mar. L’esercito israeliano ha reso noto di aver ucciso un comandante della marina delle forze Radwan di Hezbollah in un attacco aereo nel Libano meridionale. Secondo l’Idf, il comandante ucciso, Hader Saeed Al-Hashem, aveva ricoperto vari ruoli nell’organizzazione per circa 20 anni e, ultimamente, era stato coinvolto nel contrabbando via mare di armi e nella pianificazione di operazioni contro Israele. “Al-Hashem ha operato durante il cessate il fuoco, violando così gli accordi con il Libano”, ha sottolineato l’esercito.

