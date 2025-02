Mo: iniziato a Beirut funerale Nasrallah, presenti feriti attacco ai cercapersone

agenzia

Beirut, 23 feb. E’ iniziata a Beirut la cerimonia funebre del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah, alla quale prendono parte decine di migliaia di persone, molte delle quali sventolano le bandiere del gruppo islamista. La cerimonia si tiene presso il più grande stadio sportivo del Libano, il Camille Chamoun Sports City Stadium, alla periferia meridionale controllata da Hezbollah. Secondo quanto riferito dai media, sarebbero presenti al funerale diversi agenti di Hezbollah rimasti feriti nell’attacco israeliano ai cercapersone, che ha decimato il gruppo terroristico.