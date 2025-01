Mo: interrogazione Pd, ‘governo attivi subito misure concrete per la crisi in Palestina’

agenzia

Roma, 10 gen. Immediata rimozione degli ostacoli per l’avvio di progetti e misure concrete per rispondere a una crisi umanitaria nei Territori palestinesi. Lo chiedono i parlamentari del Pd Lia Quartapelle, Laura Boldrini, Giuseppe Provenzano, Enzo Amendola e Fabio Porta che hanno presentato un’interrogazione parlamentare urgente.

“Nei Territori Palestinesi Occupati la situazione è drammatica: il 90% della popolazione sfollata, il 60% delle infrastrutture distrutte e un accesso agli aiuti umanitari gravemente ostacolato -spiegano gli esponenti dem-. In Cisgiordania e Gerusalemme Est, demolizioni, sfollamenti e violenze dei coloni aggravano ulteriormente una crisi senza precedenti. Nonostante l’urgenza, 10 progetti di cooperazione italiani, approvati nel 2023, restano bloccati per ragioni burocratiche, mentre 2 milioni di euro di fondi di emergenza deliberati nel marzo 2024 non sono stati ancora assegnati, come denunciano le Organizzazioni della Società Civile”.

“L’inspiegabile inazione del governo di fronte a questa tragedia è imperdonabile dal punto di vista politico e criminale dal punto di vista umanitario”, spiega Quartapelle.