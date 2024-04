Mo: Iran, ‘attacco Israele con giochi da bambini’

agenzia

Teheran, 20 apr. L’attacco israeliano contro l’Iran è stato fatto con “giochi da bambini”. Così il ministro degli Esteri di Teheran, Hossein Amir-Abdollahian, è tornato sui raid di ieri, ribadendo che il suo Paese “non risponderà, a meno che non vengano presi di mira gli “interessi” iraniani”.

“Quello che è successo non è stato un attacco – ha detto a Nbc News – Si è trattato del volo di due o tre quadricotteri, che sono come i giocattoli che usano i nostri bambini in Iran”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA