Mo: Iran, ‘cessate il fuoco di Israele influenzerebbe nostra risposta ad attacco’

Teheran, 3 nov. “Se gli israeliani riconsiderassero il proprio comportamento, accettassero un cessate il fuoco e smettessero di massacrare la popolazione oppressa e innocente della regione, ciò potrebbe influenzare l’intensità e il tipo della nostra risposta”. Lo ha affermato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, citato dall’agenzia di stampa statale Irna, che precisa che l’Iran “non lascerà senza risposta alcuna aggressione contro la sua sovranità e sicurezza”.