Mo: Iran, ‘cessate il fuoco in Libano potrebbe essere inizio fine guerra a Gaza’

Teheran, 28 nov. Un cessate il fuoco in Libano potrebbe segnare l’inizio di un cessate il fuoco e la fine della guerra nella Striscia di Gaza. Lo ha scritto il comandante in capo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, Hossein Salami, in una lettera inviata al segretario generale di Hezbollah, Naim Qassem. Lo hanno riferito il canale libanese Al Mayadeen e il canale Al-Manar, affiliato a Hezbollah.

