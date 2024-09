Mo: Iran, ‘non lasceremo da solo Libano davanti aggressione’**

agenzia

Teheran, 25 set. “Senza dubbio non lasceremo il Libano da solo di fronte a quest’aggressione oppressiva da parte del regime sionista”. Lo ha dichiarato in un’intervista all’agenzia Mehr il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanani, sottolineando che Teheran utilizzerà tutti i mezzi diplomatici a sua disposizione per sostenere il Paese dei cedri.

“Il Libano è un Paese arabo e islamico molto importante nella regione e che ora è esposto ad attacchi aggressivi da parte del regime sionista. Sostenere il Libano, oltre ad essere responsabilità internazionale, è un compito molto importante per tutti i Paesi islamici e arabi”, ha aggiunto il portavoce, che ha accusato Israele di essere la causa principale dell’instabilità nella regione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA